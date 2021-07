Les Belges à Tokyo #24 – Thomas Detry : une autre victoire en duo au programme

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Thomas Detry, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en golf.

Thomas Detry est bruxellois, il est plongé dans le grand bain sportif très jeune et commence le golf à 5 ans. Il se perfectionne et débute les tournois internationaux à 13 ans.

Plus jeune, Thomas a passé quatre ans aux Etats-Unis. Il a étudié dans une école spécialisée dans l’Illinois qui lui a permis de jouer une multitude de tournois amateurs et de progresser. Pour continuer son rêve de sportif, il est rentré en Europe et est devenu pro en juin 2016. Sa première victoire professionnelle arrive au Challenge Bridgestone à Oxford. Cette victoire et d’autres bons résultats lui assurent une place sur le tour européen en 2017.

Champion du monde en 2018 aux côtés de son compatriote Thomas Pieters, lui aussi sélectionné pour défendre la Belgique aux Jeux Olympiques, Thomas Detry a récemment terminé deuxième à l’Open d’Ecosse et s’est qualifié pour le British Open. Le golfeur est en forme et prêt à attaquer le parcours du Country Club de Kasumigaseki pour ses premiers JO.