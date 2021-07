Les Belges à Tokyo #23 – Nina Derwael : déterminée à atteindre le sommet

Deux ans plus tard, en avril 2021, la jeune femme se blesse au pied et n’hésite pas à mettre les Championnats d’Europe de gymnastique de côté pour tout miser sur les Jeux Olympiques. Elle vise la médaille d’or aux bars asymétriques mais ne néglige pas pour autant le concours général. La gymnaste a de l’ambition et attend les JO avec impatience pour le prouver.

Sportive belge en 2018 et en 2019, Nina Derweal a commencé la gymnastique très jeune, à deux ans et demi. À 15 ans elle est championne de Belgique junior de gymnastique artistique. Elle passe senior à seulement 16 ans. Elle participe dans la foulée aux JO où elle accède à la finale du concours général individuel. L’année d’après, Nina remporte plusieurs médailles dont l’or aux barres asymétriques aux Championnats d’Europe 2017.

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Nina Derwael, qui participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques.

Gymnastique artistique : Cinq médailles d’or aux barres asymétriques et une à la poutre durant les Coupes du monde 2017, 2018, 2019 et 2021 – Deux médailles d’or aux Championnats européens 2017 et 2018 aux barres asymétriques – Deux médailles d’or aux Championnats du monde 2018 et 2019 aux barres asymétrique – Médaille d’or aux Jeux européens 2019 à la poutre.