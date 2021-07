Les Belges à Tokyo #22 – Wout van Aert : le chrono sera important mais l’équipe aussi

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Wout van Aert, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en cyclisme sur route.

Van Aert s’est fait repérer pendant la saison 2011-2012 où il gagne le cyclo-cross junior à Ruddervoorde. Quelques mois plus tard, il remporte la médaille d’argent lors du championnat du monde de cyclo-cross. En janvier 2013, il entre chez les pros, et quelques semaines plus tard il devient champion des promesses à Hoogerheide.

Au début de la saison 2014-2015, Wout commence en tant que promesse mais s’est rapidement retrouvé parmi les élites. En novembre 2014 il remporte la manche de Coupe du monde de Coxyde lors de sa première participation à une manche de Coupe du monde élite. En janvier 2016, alors chez Crelan-Vastgoedservice, il devient champion de Belgique une première fois. Il remporte aussi durant cette saison la coupe du monde et devient champion du monde. La saison suivante, il gagne 18 fois, et devient à nouveau champion de Belgique et du monde.

En janvier 2018, Van Aert devient champion de Belgique pour la troisième fois. À nouveau champion du monde quelques semaines plus tard. Il n’a pas pu garder son titre en 2019 mais il s’est fait remarquer sur la route. Cette même année, il rejoint l’équipe néerlandaise Jumbo-Vista et le World Tour et participe à son premier Tour de France. Lors de l’étape du contre-la-montre de Pau, il chute et doit abandonner la course.

En janvier 2020, après une grosse remontée, il se classe quatrième du championnat du monde de cyclo-cross, remporté par Mathieu van der Poel. Au championnat du monde de contre-la-montre, au championnat du monde de cyclisme et au Tour des Flandres, Wout a remporté trois fois l’argent. Il a été élu Sportif de l’Année en décembre 2020 pour ses incroyables performances, c’est une belle manière de mettre fin à la saison sur la route et de se lancer dans une nouvelle saison de cyclo-cross.

Il s’est envolé pour Tokyo pour défendre la course en ligne et se battre sur un contre-la-montre et peut-être ajouter une médaille à son palmarès.

