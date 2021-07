Les Belges à Tokyo #21 – Remco Evenepoel : garder son objectif et tout donner

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Remco Evenepoel, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques en cyclisme sur route.

Remco Evenepoel a seulement 21 ans. En l’espace de deux ans, depuis 2019, il est devenu la nouvelle coqueluche du cyclisme belge. Longtemps considéré comme espoir principal, Remco est aujourd’hui bien installé dans le paysage sportif belge et international. D’abord plutôt attiré par le gazon que par le béton, le jeune sportif a joué à Anderlecht, Eindhoven et en sélection nationale avec les U15 jusqu’en 2017 où il arrête tout.

Après une enfance dans le milieu du foot, Remco se lance en cyclisme avec son père, Patrick, ancien coureur professionnel. Il finit sa première saison junior en 2017 avec déjà sept victoires. Lors de sa deuxième saison junior il remporte, entre autres, le championnat du contre-la-montre fin mai. Ce jour-là, il roule huit secondes plus vite que le champion de Belgique espoirs (moins de 23 ans). Une semaine plus tard, après deux victoires d’étapes, il gagne le général de la Course de la Paix junior, l’une des courses par étapes les plus difficiles et prestigieuses du calendrier des juniors. Cette année-là, il devient champion de Belgique sur route junior, champion d’Europe du contre-la-montre junior puis champion du monde dans cette discipline. C’est à ce moment-là qu’il va signer avec l’équipe World Tour belge Quick-Steps Floors. Il fait sa dernière course junior en octobre 2018 avant de passer directement professionnel en 2019 au sein de l’équipe Deceuninck-Quick Step.

Remco Evenepoel est le premier à s’être qualifié directement pour les Jeux Olympique. Il a rempli les critères de sélection internes en remportant son titre de Champion d’Europe Contre-la-montre en 2019. C’était son objectif. Il avait exprimé son immense déception lors du report des JO dû à la pandémie mondiale mais avait positivité sur le temps supplémentaire de préparation que ce report lui a accordé.

Cette fois-ci, c’est la bonne. Remco s’est envolé le 10 juillet avec le reste de l’équipe belge composée de Tiesj Benoot, Wout van Aert, Greg Van Avermaet et Mauri Vansevenant. Ils ont des espoirs de médailles pour la course en ligne et Evenepoel et van Aert ont aussi de belles ambitions pour le contre-la-montre.