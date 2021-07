Les Belges à Tokyo #20 – Lotte Kopecky : sur piste ou sur route, Lotte veut mener le jeu

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Lotte Kopecky, qui participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques sur route et ses premiers sur piste.

Née en novembre 1995 à Rumst dans la province d’Anvers, Lotte Kopecky commence le cyclisme petite, vers l’âge de neuf ans. Elle fait ses débuts au sein de l’équipe TopSport Vlaanderen, où elle reste trois saisons jusqu’en 2016, année de son arrivée chez Lotto Soudal. Elle s’engage pour la saison 2021 auprès de la formation néerlandaise CCC-Liv qu’elle quitte déjà en 2022 pour poursuivre son ascension avec l’équipe SD Worx avec laquelle elle signe un contrat de trois ans.

Lotte Kopecky court sur piste et sur route. Elle a remporté trois fois d’affilée le contre-la-montre depuis 2019 et est deux fois championne de Belgique de la course en ligne, une fois en 2020 et une fois en 2021.

L’Anversoise s’envole ici pour ses deuxièmes JO, elle était présente à Rio en 2016. Elle était arrivée 21e au contre-la-montre et 45e pour la course en ligne. Au cours de sa carrière elle a déjà participé, entre autres, à quatre Championnats du monde, quatre Coupe du monde, un Championnat d’Europe et onze Championnats de Belgique.

Sa qualification pour Tokyo a été confirmée début juillet par le COIB. Celle qui est sixième au classement UCI et double championne de Belgique sera la meneuse annoncée d’une équipe qui ne devrait toutefois pas prétendre facilement à une médaille sur le tracé prévu à Tokyo. Kopecky s’est clairement améliorée sur les montées, mais le parcours japonais augure une course entre grimpeuses. Valerie Demey (Liv Racing) et Julie Van de Velde (Jumbo-Visma) accompagneront l’Anversoise sur l’épreuve en ligne, Van de Velde doublera avec le contre-la-montre, et Kopecky disputera en prime la course à l’américaine (avec Jolien d’Hoore) et l’omnium sur la piste.