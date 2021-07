Les Belges à Tokyo #2 – Fanny Lecluyse : les JO dans la peau

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Place à la natation avec une habituée des joutes olympiques : Fanny Lecluyse.

La native de Courtrai est avant tout une passionnée, et ce, depuis son plus jeune âge. Elle se lance dans le grand bain dès huit ans dans un club de natation. Trois ans plus tard, elle franchit la frontière linguistique pour aller s’entraîner à Mouscron, principalement pour y apprendre le français.

Spécialiste de la brasse, la Courtraisienne obtient sa première médaille… en dos. Dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, la nageuse explique d’ailleurs que les jeunes doivent commencer par essayer les différentes disciplines et distances avant de se focaliser sur l’une : "Ce n’est pas parce que tu es meilleure dans une nage à douze ans que ce sera toujours la même chose quand tu en auras dix-neuf." Avant les courses, la sportive aime suivre une certaine routine et se concentre régulièrement en écoutant la bande originale du film Gladiator.

Pendant des années, Fanny continue des études en parallèle de sa carrière de nageuse, avec succès. En juin 2018, elle décroche finalement son diplôme d’institutrice primaire. Durant le peu de temps libre qu’elle a, l’athlète aime faire du shopping ou aller au cinéma avec des amis.

Après deux échecs en série lors des Jeux précédents, la Courtraisienne veut cette fois franchir une nouvelle étape dans une compétition qui lui tient particulièrement à cœur. Elle possède d’ailleurs un tatouage des anneaux olympiques sur son poignet gauche. En espérant que cela lui portera chance dans les bassins japonais.