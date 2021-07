Les Belges à Tokyo #19 – Anne Zagré : la Bruxelloise est heureuse de participer, à 31 ans, à ses troisièmes Jeux

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Anne Zagré, qui participe à ses troisièmes Jeux sur le 100 m Haies.

Née le 13 mars 1990 (31 ans) Anne Zagré est membre du Royal Excelsior Sports Club Brussels (RESC) depuis 2012, après avoir débuté au Royal Racing Club Bruxelles (RRCB). Elle est entraînée par Juan da Silva Lucas.

Spécialiste du sprint (60 m, 100 m) et du saut en longueur, elle s’oriente principalement vers le 60 m Haies et le 100 m Haies. Et devient d’ailleurs Championne d’Europe Juniors du 100 m Haies en 2009, la toute première médaille d’or de son palmarès.

Anne Zagré, par ailleurs titulaire d’un Master en sciences commerciales décroché à l’ICHEC, est sans doute l’une des athlètes les plus expérimentées et les plus matures de la délégation belge à Tokyo.

Elle participera ici à ses troisièmes JO, après Londres 2012 et Rio 2016 (où elle est arrivée chaque fois en demi-finales). Au passage, notons qu’elle a participé à 6 éditions des Championnats du Monde Outdoor (3 demi-finales), et à 4 Championnats d’Europe (3 finales). Une sérieuse carte de visite pour celle qui est toujours recordwoman de Belgique du 100 m Haies (12.71 à Heusden en 2015), et qui compte 13 titres de Championne de Belgique (pêle-mêle sur 100 m, 100 m Haies et 60 m Haies).

Sa qualification est tombée ce 2 juillet, via sa 29e place au ranking mondial (les 40 premières étant concernées). Une bonne position due à quelques belles performances, sous les 13 secondes, en 2021, et principalement un chrono de 12.87 lors de la Coupe d’Europe des Nations en Roumanie (le 20 juin dernier). Soit à peine 3 centièmes au-dessus du minimum requis (12.84) !

Démonstration qu’elle peut toujours nous réserver une belle surprise à Tokyo.

Bien sûr, elle rêve d’une finale. Mais elle savoure déjà sa chance d’être là, et voit donc les choses positivement, sans trop se poser de questions. Une nouvelle demi-finale serait déjà un magnifique exploit. Mais qui sait ? …