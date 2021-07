Les Belges à Tokyo #18 – Paulien Couckuyt : au-delà du 4x400, l’Anversoise vise clairement les demi-finales sur le 400 mètres haies

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Paulien Couckuyt, qui vise principalement les demi-finales sur le 400 m Haies.

Née le 19 mai 1997, Paulien Couckuyt est membre de l’Atletiek Vereninging Kontich Aartselaar (AVKA), et est entraînée par Rudi Diels (coach à succès, qui a notamment mené Kim Gevaert aux JO 2004 et 2008, mais aussi Elodie Ouedraogo et Michael Bultheel aux JO 2012).

L’Anversoise est spécialiste des sprints et surtout du 400 m haies. Elle apparaît d’abord dans des équipes de relais 4 x 400, en 2019, aux Championnats d’Europe Indoor Espoirs (U23), puis aux World Relays IAAF de Yokohama et aux Championnats du monde de Doha.

La même année (2019 donc), elle devient Championne d’Europe Espoirs du 400 m Haies. Elle enchaîne par un titre de Championne de Belgique en 2020.

Pour le 400 m Haies, Paulien Couckuyt s’est qualifiée le 29 mai, en réalisant 3 centièmes de mieux que le minimum requis lors du International Flanders Athletics Meeting d’Oordegem : 55.37. Ce qui était aussi son nouveau record personnel.

Et le 12 juin dernier, à Genève, elle a encore fait mieux : 54.95 ! Egalant le record de Belgique d’Ann Mercken, établi aux JO d’Atlanta en 1996.

L'Anversoise fera aussi partie de l'équipe du relais 4x400 féminin (comme Cynthia Bolingo, Hanne Claes, et ?), et de l'équipe du relais 4x400 mixte ?

Assurément, Paulien Couckuyt est dans une spirale positive, et au-delà du relais, peut viser objectivement les demi-finales à Tokyo.