Les Belges à Tokyo #17 – Thomas Van der Plaetsen : le Gantois, au meilleur de sa forme, veut (et peut) faire mieux qu’à Rio

Son objectif à Tokyo est de faire mieux qu’à Rio en 2016, où il avait pris la 8e place (et établi son précédent record national, 8.332 points), un an après être revenu à la compétition, après avoir vaincu un cancer des testicules détecté en septembre 2014.

Thomas Van der Plaetsen n’a pas vraiment de points faibles. Il reste dans les bonnes moyennes sur toutes les épreuves, et même dans les meilleures moyennes au saut en hauteur (meilleure performance 2m17) et au saut à la perche (5m45).

A Götzis, il a également amélioré ses meilleures performances sur deux épreuves : 7 mètres 90 au saut en longueur, et 14.36 sur le 110 mètres haies. Ce qui démontre qu’il est en forme, et qu’il progresse au bon moment.

Et de quelle manière ! En prenant la 3e place, derrière les Canadiens Damian Warner et Pierce Lepage , en pulvérisant son record personnel : 8.430 points au lieu de 8.332 (le minimum exigé pour Tokyo étant de 8.350).

Il s’est qualifié pour le décathlon olympique les 29 et 30 mai derniers, lors du fameux Hypo-Meeting de Götzis (Autriche), le plus grand rendez-vous mondial des épreuves combinées.

Né le 24 décembre 1990 (30 ans), Thomas Van der Plaetsen est membre de l’Atletiekclub Deinze (DEIN), et est entraîné par son frère Michael (36 ans).

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici le décathlonien Thomas Van der Plaetsen, qui veut faire mieux qu'à Rio.

Deuxième participation aux JO, après Rio 2016.

Principaux résultats : Champion d’Europe Juniors en 2009 - Champion d’Europe Espoirs en 2011 - Médaille d’or aux Universiades 2013 et 2015 - Champion d’Europe en 2016 - Champion de Belgique de l’heptathlon (indoor) en 2011 et 2019 - Espoir sportif de l’année en 2011 - Spike d’or en 2014 et 2016.

Records personnels : 8.430 points en décathlon, et 6.259 points en heptathlon (record de Belgique).