Les Belges à Tokyo #16 – Noor Vidts : l’autre valeur sûre belge dans les épreuves combinées

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici l'heptathlonienne Noor Vidts, notre autre valeur sûre.

Noor Vidts est née le 30 mai 1996 (25 ans) et est licenciée au Koninglijke Vilvoorde Atletiekclub (KVAC), et entraînée par l’Argentin Fernando Oliva. Elle poursuit parallèlement des études de bio-ingénieure à la KU Leuven.

Elle s’est qualifiée pour l’Heptathlon de Tokyo en toute dernière minute, via sa 15e place mondiale au Ranking IAAF, clôturé officiellement le 29 juin dernier (les 24 premières étant concernées, au-delà des athlètes déjà qualifiées via le minimum requis, 6.420 points). Son record personnel est de 6.240 points. Et son record personnel potentiel, tenant compte de ses meilleures performances sur toutes les épreuves concernées, est de 6.476 points.

Les épreuves de prédilection de Noor Vidts en heptahlon sont le 100 mètres haies, le 200 mètres et le saut en hauteur.

La Brabançonne s’est révélée au grand public en mars 2021, lors des Championnats d’Europe Indoor de Torun (Pologne), où elle a décroché une magnifique médaille d’argent en pentathlon, derrière Nafissatou Thiam. Mais elle s’était déjà distinguée en heptathlon dès 2013, avec une 15e place aux Championnats du Monde U18, puis une 16e place aux Championnats du Monde U20 l’année suivante, et une 4e place aux Championnats d’Europe U20 en 2015.

Davantage présente en Indoor, sur le pentathlon, elle devient Championne de Belgique en 2017, puis double en 2018, et triple en 2020. Alors qu’entre-temps, elle est aussi devenue Championne de Belgique 2019 de l’heptathlon. Au passage, Il faut noter qu’en 2017 (à 20 ans), elle termine 18e à l’Hypomeeting de Götzis (Autriche), le plus grand rendez-vous mondial des épreuves combinées.

Une ascension régulière encourageante pour Noor Vidts, qui est aussi une fan absolue de Tia Hellebaut et … Nafissatou Thiam.