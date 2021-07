Les Belges à Tokyo #14 – Eliott Crestan : ascension fulgurante ! Sans le report d’un an, il ne serait pas aux 800 m des JO

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Eliott Crestan, en pleine ascension à point nommé.

Né le 22 février 1999 (22 ans), le Namurois du SMAC (Sambre & Meuse Athlétique Club, Namur) s’est qualifié pour le 800 m de Tokyo en réussissant le chrono minimum requis pour un centième (1’45.19), lors du Grand Prix de Bruxelles, le 12 juin 2021.

Jusque-là, il pensait pouvoir se qualifier via le ranking de l’IAAF, où il se situait aux alentours de la 40e place (les 48 meilleurs mondiaux sont considérés). D’autant plus qu’il n’avait pas réussi le minimum, loin de là, une semaine plus tôt, à Hengelo (Pays Bas) où il avait clairement fixé son " objectif chrono olympique ". Avec une dernière place (et 1’48.15).

De son propre aveu, si les Jeux s’étaient déroulés en 2020 comme prévu avant la crise sanitaire, il ne se serait pas qualifié. Coaché par André Mahy, entraîneur du demi-fond au SMAC, il a effectivement énormément progressé en un an. Et il a littéralement explosé dès la fin 2020, avec une saison indoor qui l’a mis sur les meilleurs rails vers l’été 2021.

Après avoir joué au football (comme son frère jumeau, Joshua, et sa jeune sœur, Ava), il s’est résolument tourné vers l’athlétisme à 13 ans, à la suite d’une semaine de stage-détection où il a réalisé un chrono de 3’00 sur 1.000 mètres ! C’est alors la rencontre avec André Mahy. Et leur collaboration a immédiatement fonctionné : lors de sa première vraie compétition sur 800 m, toujours " Cadet 1ère année ", Crestan réalise 2’01. Ce qui l’incite à mettre le cross-country, qu’il apprécie beaucoup et où il est aussi performant, de côté, pour se consacrer à la piste.

Eliott Crestan achève une dernière année de Bachelier en e-Business à l’EPHEC (Ecole pratique des Hautes Etudes commerciales), compte parmi les élites de la Ligue belge francophone d’Athlétisme (LBFA), et est sous contrat ADEPS.