Les Belges à Tokyo #13 – Ismaël Debjani : le Carolo a une très belle carte à jouer à Tokyo

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Ismaël Debjani, le Carolo de la sélection.

Né à Montignies-sur-Sambre (Charleroi) le 25 septembre 1990 (30 ans), par ailleurs sous contrat avec le RCABW (Nivelles), Ismaël Debjani s’envolera pour Tokyo avec beaucoup d’espoirs légitimes sur le 1.500 mètres.

Il s’est qualifié le 12 juin, en s’imposant lors du Meeting européen de Genève avec un chrono de 3’33.06 (le minimum pour les Jeux étant de 3’35.00). Améliorant ainsi son propre record de Belgique de 64 centièmes, établi à Hengelo (Pays Bas) en 2017.

Ce chrono est aussi la 10e performance mondiale de cette année 2021, à moins d’un mois des Jeux, et la 2e européenne.

Ismaël Debjani se présente donc au meilleur de sa forme. Il sera l’un des trois Belges présents au Japon en demi-fond, avec Elise Vanderelst (1.500 m) et Eliott Crestan (800 m).

Cet éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif (Bachelier à l’HELHA, Haute Ecole Louvain en Hainaut), n’a pourtant débuté l’athlétisme qu’à 20 ans, en 2011, après avoir tâté du football, du basket, du tennis, de la natation. Et ce sur le conseil de sa maman, qui le trouvait performant en course de fond, alors qu’il n’était pas très enthousiaste par rapport à ce choix.

Un choix qu’il ne regrette certainement pas maintenant ! Puisque dès 2014 il devient Champion de Belgique du 800 mètres, et Champion de Belgique 2015 en cross-country. Puis se classe 11e des Championnats d’Europe 2016 de 1.500 (Amsterdam), et 8e des Championnats d’Europe 2018 (Berlin), et participe aux Mondiaux de 2017 (Londres).

Pour Debjani, aller à Tokyo est une belle revanche, puisqu’il avait manqué sa qualification pour Rio 2016 de quelques centièmes.