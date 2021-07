Les Belges à Tokyo #12 – Cynthia Bolingo : au meilleur de sa forme, elle avait le choix, mais a laissé le 200 m pour se concentrer sur le 400 et les relais

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Portrait de Cynthia Bolingo, la sprinteuse belge actuelle la plus complète.

Née le 12 janvier 1993 (28 ans) à Uccle, affiliée au RCABW (Nivelles), Cynthia Bolingo est peut-être la sprinteuse belge actuelle la plus complète. En attestent ses performances sur toutes les distances, du 60 mètres (Indoor) au 400 mètres, en passant par les 100 et 200 mètres. Elle performe sur toutes les distances, mais aussi dans les relais.

Bolingo, future assistante sociale (elle étudie à l’ISFSC à Bruxelles), combine en plus parfaitement études et sport de haut niveau. Avec un " agenda " athlétique particulièrement chargé. Entraînée par Carole Bam, coach des Belgian Cheetahs, elle fait aussi partie de l’équipe mixte belge du 4x400 (épreuve qui fait son apparition aux Jeux de Tokyo).

Les Cheetahs se sont qualifiées pour les Jeux lors des Championnats du Monde Doha en octobre 2019. Le relais mixte également.

A titre individuel, Cynthia Bolingo s’est qualifiée sur 400 mètres le 1er juin dernier, au meeting de Montreuil (France), avec un chrono de 50.75 (record de Belgique. Le minimum pour Tokyo étant de 51.35. Et puis s’est aussi qualifiée sur 200 mètres le 19 juin, au meeting de Nivelles, en 22.79 (minimum requis de 22.80). Elle avait l'embarras du choix, mais elle fera l’impasse sur le 200, pour se concentrer sur le 400 et les relais. Avec déjà un programme bien chargé au niveau des horaires.