Les Belges à Tokyo #10 – Mieke Gorissen : la prof de maths qui n’a rien calculé en vue de Tokyo

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Découverte de Mieke Gorissen, jeune marathonienne à ... 38 ans, et prof de maths.

Née le 29 novembre 1982 (38 ans), Mieke Gorissen se découvre sur le marathon un peu avec surprise. La Limbourgeoise, professeure de mathématiques et de physique à Diepenbeek, n’a commencé à courir régulièrement qu’en 2007, à l’âge de 24 ans, après avoir joué au basket, modestement, durant plusieurs années.

A cette époque, elle s’est offert un tapis de course, tout simplement. Et elle l’a tellement usé qu’elle s’est mise à courir uniquement en extérieur, vers 2010. De plus en plus, de plus en plus souvent, soit seule, soit lors de runnings et joggings locaux. Et ce n’est qu’en 2018 qu’elle est passée à la " vraie " compétition, alors qu’elle avait déjà 35 ans, et était entrée dans la catégorie " Masters " (membre de l’Atletiekclub De Demer).

Repérée alors par Gilbert Simal (désormais son entraîneur), elle s’oriente sérieusement vers les longues distances sur route, et le cross-country. En ne délaissant pas la piste.

Les résultats ne se font pas attendre. Outre plusieurs records belges et européens dans sa catégorie " Masters " (35+), elle devient (en toutes catégories) Championne de Belgique du semi-marathon en 2019, puis Championne de Belgique du 10 Km sur route en 2020, ajoutant une médaille de bronze sur 10.000 mètres au Championnat de Belgique sur piste. Et enfin Championne de Belgique de cross-country en 2021.

Mieke Gorissen s’est qualifiée pour le marathon des Jeux de Tokyo le 18 avril 2021, en terminant 7e à Enschede (Pays Bas) avec un chrono de 2 heures 28 minutes 31 secondes. Le minimum étant de 2h29’30. La prof de maths ne l’avait vraiment pas calculé.