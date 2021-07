Les Belges à Tokyo #1 – Bashir Abdi : l’ancien réfugié devenu spécialiste du marathon

On les attendait et ils ont finalement bien lieu cet été. Reportés l’été dernier, les JO de Tokyo vont enchanter le monde du sport du 23 juillet au 8 août. La RTBF vous propose de découvrir nos athlètes qui vont essayer de nous faire vibrer. Voici Bashir Abdi, l'ancien réfugié marathonien.

Grand spécialiste des courses de fond, Bashir Abdi est un athlète au parcours atypique. Né en Somalie en 1989, le sportif a connu un début de vie compliqué. Après plusieurs mois dans un camp de réfugiés, Bashir vient vivre à Gand à l’âge de 13 ans, profitant du regroupement familial. En Flandres, le jeune homme poursuit son rêve de devenir footballeur, sans succès.

À 17 ans, Bashir se lance dans l’athlétisme où il se spécialise dans les courses de fond. Malgré des résultats encourageants, il ne parvient pas à décrocher de médaille dans un grand championnat avant les Championnats d’Europe de Berlin en 2018 durant lesquels il prend la deuxième place sur 10 000 mètres.

Depuis quelques années, le coureur de fond délaisse petit à petit la piste pour se concentrer sur une autre discipline : le marathon. En avril 2019, Adbi établit son premier record de Belgique sur la plus longue distance de l'athlétisme. Lors de sa dernière course, en mars 2020, " Bash " améliore sa marque, devenant même le deuxième Européen le plus rapide de l’histoire lors de son quatrième marathon ! Désormais, il s’entraîne avec Mo Farah, également d’origine somalienne, et légende absolue de l’athlétisme.

Malgré ses récents succès, l’athlète n’oublie pas d’où il vient et souhaite partager son expérience avec le plus grand nombre. Dans cette optique, il a créé une ASBL pour aider les jeunes défavorisés à faire du sport pour les aider "à mieux communiquer et les unir".