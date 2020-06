Les athlètes russes en appellent à Poutine : "Nous sommes au bord du chaos définitif"

Lasitskene s'offre un triplé mondial inédit en hauteur - Mondiaux de Doha - 30/09/2019 Mariya Lasitskene a décroché son troisième titre mondial de rang en hauteur. La Russe, qui concourt sous bannière neutre, a été tout simplement impériale. Huit sauts et huit barres effacées au premier essai. Tout simplement phénoménal pour la reine incontestée de la hauteur. L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a amélioré plusieurs fois son record personnel et le record du monde junior pour décrocher l'argent (2m04). L'Américaine Vashti Cunningham a bondi plus haut que jamais auparavant et a complété le podium (2m00).