Le report des JO Tokyo n'aura "aucun impact" sur les JO à Paris, "maintenus" à l'été 2024

Le report d'un an des JO de Tokyo décidé mardi en raison de la pandémie de coronavirus n'aura "aucun impact" sur ceux de Paris qui sont "maintenus à l'été 2024", a assuré à l'AFP Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO 2024.

"Les JO 2024 sont maintenus à l'été 2024. Il n'y a pas d'impact sur la date d'organisation", a affirmé Tony Estanguet.

Plus tôt, le Comité international olympique a annoncé que les Jeux de Tokyo, prévus cet été, étaient reportés, "au plus tard à l'été 2021", selon une décision conjointement prise par son président Thomas Bach et le Premier ministre du Japon Shinzo Abe.

Pour Tony Estanguet, le CIO et le Japon ont pris "une bonne décision (....) au regard de la crise sanitaire. C'était la meilleure décision pour les athlètes, pour l'ensemble des acteurs des Jeux et vis-à-vis du monde entier face à la crise que l'on traverse actuellement. Je crois que les jeux doivent rester à leur place."

"Pour garantir le succès des Jeux c'était important de se donner un peu de temps et de reporter d'un an", a-t-il ajouté.

"On avance vraiment, nous, sur notre propre plan de préparation. Chaque situation des Jeux est différente. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures à construire. Nous, on avance sur notre calendrier indépendamment de celui de Tokyo", a ajouté l'ancien triple champion olympique de canoë.