Le réchauffement climatique va-t-il avoir raison des JO d'hiver ?

Des experts britanniques ont mené une étude dont les résultats risquent de plomber le moral de quelques 'sportifs d’hiver'. Selon eux, le réchauffement climatique va bientôt directement impacter le monde sportif. L’effet le plus dévastateur et le plus durable devrait concerner les Jeux olympiques d’hiver révèle le site Francs Jeux.

D’ici l’année 2050, 10 des 19 villes ayant accueilli les Jeux d’hiver dans le passé ne seront plus en mesure de le faire. Si on essaie de voir plus loin, les chiffres sont évidemment plus alarmants encore. En 2080, seulement 6 des 19 anciennes villes-hôtes pourront encore techniquement accueillir un tel événement. Au fil des années, le nombre de villes candidates pour l’organisation de ces JO hivernaux va donc diminuer fortement.

Les Jeux d’hiver mais aussi le foot ou le golf

D’autres sports seront également touchés. Le dernier rapport publié par les scientifiques britanniques révèle qu’un quart des terrains de foot du championnat anglais seront menacés d’inondations au cours des trois prochaines décennies. Toujours au Royaume-Uni, un tiers des parcours de golf seront endommagés par l’élévation du niveau des océans.

Andrew Simms est le coordinateur de cette étude. Selon lui, dans cette problématique, le sport doit servir d’exemple. "Si le sport peut changer son fonctionnement pour agir à la vitesse et à l’échelle nécessaires pour mettre fin à l’urgence climatique, d’autres suivront", explique Andrew Simms. Le comité préconise une forme de sanction : "les fédérations internationales qui ne présenteront pas un bilan carbone à zéro d’ici 2030 devraient être exclues des Jeux olympiques. À la même échéance, tout événement sportif qui ne serait pas à " carbone zéro " devrait être annulé ou reporté. L’heure est venue pour le mouvement sportif de réduire massivement et immédiatement ses émissions de carbone".

Dans leur calcul, les experts démontrent que les émissions de carbone générées par le sport à l’échelle mondiale représentent les émissions d’un pays de taille moyenne. Le CIO est sensible à la problématique et exige désormais que la problématique des émissions de carbone se retrouve dans le contrat de ville-hôte signée après l’attribution des Jeux. Le CIO demande aussi "d’aller au-delà de l’obligation actuelle de réduire et de compenser les émissions de carbone directement liées à ses activités". Comme le précise Francs Jeux, reste maintenant à passer à l’acte.