Le cycliste australien Cameron Meyer, 9 fois champion du monde sur piste, forfait pour les JO

Le cycliste australien Cameron Meyer, neuf fois champion du monde sur piste, a renoncé à prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo pour raison familiale, a indiqué lundi la fédération australienne de cyclisme.

Meyer, 33 ans, estime qu'il ne pourra être à 100 % à Tokyo, alors que son père, atteint d'un cancer du cerveau de stade 4 et vu les restrictions de voyage difficiles.

"Les Jeux olympiques sont un privilège spécial pour tout athlète, et je ne me sentirais pas bien de savoir que mon esprit n'était pas là où il aurait dû être en raison de ma situation actuelle", déclare Cameron Meyer sur le site de la fédération australienne.

Cameron Meyer, aussi vainqueur entre autres du Tour Down Under 2011, devait s'aligner sur route et sur piste à Tokyo. Aux Jeux, il avait pris la 4e place de la course aux points en 2008 à Pékin.