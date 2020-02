Le coronavirus menace-t-il les Jeux Olympiques de Tokyo ? Le COIB n'est pas inquiet

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, la perspective d'un report ou d'un déplacement des Jeux Olympiques de Tokyo commence tout doucement a être évoquée.

On est encore très loin de cette extrémité mais les organisateurs restent attentifs à l'évolution de la situation.

Du côté du Comité Olympique et Interfédéral belge, on se montre confiant. Entretien avec Olav Spahl, responsable du sport de haut niveau au COIB.

Quel est votre ressenti actuel ?

Jusque ici, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude. Bien sûr, nous suivons très attentivement l'évolution de la situation au Japon. Je suis justement revenu du Japon samedi et c'est un sujet que nous avons abordé avec les organisateurs locaux. Notre impression est qu'au Japon, tout est fait pour éviter les infections. De notre côté, nous n'avons aucun doute que les Jeux auront bien lieu à Tokyo cet été.

Comment les gens se comportent-ils au Japon ? Y'a-t-il des mesures de prudence spécifiques que vous avez pu constater ?

Oui, presque tous les gens portent des masques (plus encore qu'en temps normal), il y a la possibilité pour la population de procéder à une "auto-désinfection" à l'entrée de chaque hôtel ou restaurant. Il n'y a quasiment personne en rue, c'est presque vide. Dans des quartiers comme Ginza (le quartier des grands magasins), le célèbre passage clouté de Shibuya, cela fait une drôle d'impression. Dans les hôtels, le manque de touristes chinois se fait fortement ressentir. Actuellement, quand essaie d'embarquer dans un vol direct pour le Japon, à Bruxelles, on doit répondre à la question : "avez-vous voyagé en Chine ces deux dernières semaines" ? Si la réponse est oui, pas d'embarquement possible. Les Japonais refusent l'immigration de toute personne ayant été en Chine dans les deux, trois dernières semaines.

Des contacts réguliers sont-ils prévus ? Va-t-il y avoir des évaluations continues avec le CIO ou le Comité organisateur local ?

Oui, c'est ce qui est prévu par rapport aux Jeux. Et c'est à l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) que nous nous remettons par rapport à l'organisation des voyages.

La situation évolue de jour en jour, et pas nécessairement dans le bon sens. Pensez-vous, comme Londres l'a suggéré, qu'il y ait une possibilité de délocalisation des Jeux ?

Il ne nous revient pas de nous positionner sur ce sujet. Nous travaillons par rapport à la perspective japonaise, en analysant l'évolution de la situation. On a vécu quelques situations comparables dans le passé. Souvenez-vous du virus Zika, juste avant les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il y a eu aussi d'autres infections et virus autour des Jeux de Vancouver 2010 ou de Sotchi 2014. Dans tous ces cas de figure, il a toujours été possible d'organiser les Jeux Olympiques, et pour nous c'est le même espoir qui prévaut aujourd'hui. Tokyo reste notre base de travail.

Allez-vous, quoi qu'il arrive, vous aligner sur la position du Comité International Olympique, ou comptez-vous procéder vous-mêmes à l'évaluation des risques ?

On doit avoir toute confiance dans les experts et virologues qui travaillent sur l'épidémie. Quand on analyse la situation actuelle au Japon, on constate que la protection de la santé publique est particulièrement développée et mise en avant par le gouvernement. Nous allons suivre les recommandations et prendre les décisions qui s'imposent, avec toute la prudence qui les dictent.

Avez-vous des retours, des questions, de la part des athlètes ?

Nous recevons beaucoup de questions, surtout dans les cas où les athlètes participent à des épreuves qualificatives en Chine, ou dans des régions limitrophes. Dans ces cas-là, nous nous alignons évidemment sur les recommandations de l'OMS. C'est clair que, pour l'instant, la Chine, n'est pas vraiment une destination à privilégier. Il y a des répercussions sur les épreuves qualificatives bien sûr, et notamment pour les athlètes chinois eux-mêmes, qui se voient refusés dans certaines compétitions internationales. Mais je le répète, à mon avis, pour la Belgique, par rapport aux Jeux, il n'y a aucun risque majeur.