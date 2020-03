Le Comité paralympique belge soulagé par le report

Comme les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, qui devaient suivre fin août et début septembre sur les mêmes sites, sont eux aussi reportés à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement.

Ce matin, le Comité paralympique belge communiquait justement sa position sur un éventuel report des Jeux, considéré comme la meilleure option possible. Pour le BPC, il était en effet avant tout crucial que les Jeux soient organisés dans des bonnes conditions sanitaires.

"Nous soutenons cette décision difficile mais nécessaire" explique la présidente Anne d’Ieteren. "Cette décision nous permet d’espérer participer en 2021 à des Jeux durant lesquels nos athlètes se seront préparés d’une manière optimale et sans que leur santé ne soit en danger".

Le report des Jeux entraînera de nombreuses questions logistiques et financières, mais, au regard de la situation actuelle, tout cela est secondaire. Olek Kazimirowski, chef de mission Tokyo 2020: "Nous le vivons plutôt comme un soulagement que comme un choc. C’était la seule décision possible. Nous sommes convaincus que nous trouverons des solutions aux problèmes que susciteront ce report. Nous repartons avec une motivation renouvelée pour offrir à nos athlètes toutes les chances d’inspirer la société belge avec leurs performances sportives lors des Jeux de Tokyo."

Ce report est également accueilli positivement par les athlètes belges, notamment le tennisman Joachim Gérard, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio 2016: "C'est un soulagement d'apprendre le report des Jeux, pour moi, et je pense pour tous les athlètes. Ça nous permettra une meilleure préparation pour l'année prochaine et surtout de meilleures qualifications. Et puis, au niveau santé, certains athlètes ne vont plus se sentir obligés de s'entraîner et de prendre des risques alors qu'on nous demande de rester confinés."

Les dates exactes des Jeux Paralympiques de Tokyo ne sont pas encore connues.