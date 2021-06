Le COIB annonce de nouveaux athlètes pour les JO dont Wout van Aert, Remco Evenepoel et Thomas Van der Plaetsen

J-42 avant le coup d’envoi des Jeux Olympiques. À la recherche de plusieurs médailles au Japon, la délégation belge se dessine de plus en plus. Ce vendredi, le Comité olympique belge a annoncé une sélection de 14 athlètes qui feront partie de la délégation.

C’était dans l’air depuis longtemps, c’est désormais officiel : Wout van Aert et Remco Evenepoel seront les deux cyclistes à se produire sur le contre-la-montre individuel chez les hommes. Toujours en cyclisme, on notera les sélections de Elke Vanhoof (BMX Race), Valerie Demey, Lotte Kopecky, Julie Van De Velde (route), Githa Michiels et Jens Schuermans (VTT).

En athlétisme, la délégation comptera sur les présences de Cynthia Bolingo (400 m), Paulien Couckuyt (400 mètres haies) et Thomas Van der Plaetsen (décathlon). Lore Bruggeman et Axel Cruysberghs représenteront la Belgique en Skateboard Street alors que Jessie Kaps sera au 10 m air rifle (tir).

En tout, la délégation belge compte désormais 35 athlètes pour les disciplines individuelles. En plus des nouveaux venus du jour, il ne faut pas oublier la présence des autres sportifs déjà sélectionnés comme Nafissatou Thiam, Koen Naert, Fanny Lecluyse et Isaac Kimeli.