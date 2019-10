Le CIO envisage de déplacer de Tokyo à Sapporo le marathon et la marche

Manuela Soccol 31ème du marathon de l'extrême à Doha - Mondiaux Doha 2019 - 28/09/2019 "Plus jamais. Horrible. Et super heureuse et fière d’y être arrivée. Ce fut la course la plus difficile de ma vie. Je ne l’oublierai jamais", Manuela Soccol, étonnement prolixe, éprouvait tous les sentiments après avoir terminé en 31ème position le marathon des Championnats du Monde d’athlétisme de Doha. L’autre représentante belge, Hanna Vandenbussche, a renoncé peu avant le 15ème kilomètre totalement épuisée par la chaleur de 32 degrés et l’humidité de 75% qui donnaient un ressenti de 41 degrés. Seules 40 des 68 concurrentes ont terminé la course. Il était quelques secondes avant 3 heures du matin dans la capitale du Qatar quand Manuela Soccol a franchi la ligne d’arrivée du marathon le plus improbable de l’histoire des Championnats du Monde d’athlétisme. Le premier titre de ces Mondiaux 2019 est revenu à la Kenyane Ruth Chepngetich en 2h32:43, le chrono le plus lent de l’histoire des Championnats du Monde, devant la Bahreïnienne Rose Chelimo (2h33:46) et la Namibienne Helalia Johannes (2h34:15). Si le chrono de 2h59:11 de Manuela Saccol ne restera pas dans les annales du sport, les athlètes qui ont pris part à cette aventure folle, les spectateurs (rares) et les observateurs qui y ont assisté n’oublieront jamais cette expérience de course à la limite du raisonnable. "Cent fois j’ai pensé abandonner, mais ce n’était pas l’objectif aujourd’hui", a déclaré tout sourire la petite Limbourgeoise. "J’ai eu raison de temporiser au début et j’ai bu tout ce que j’ai pu pour me rafraîchir. A côté de cela, le marathon olympique de Rio (disputé dans des conditions difficiles) était bien." "C’était mon dernier marathon en compétition avec un objectif chronométrique", a ajouté Manuela Soccol qui va désormais se consacrer aux très longues distances.