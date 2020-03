Le CIO affiche son optimisme et veut organiser des "JO sûrs" en juillet 2020

A 129 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, le CIO a fait le point sur la situation et l’incertitude qui plane autour de la tenue de l’événement. L’optimiste est de mise.



"Avec l’allumage de la flamme olympique ce 16 mars à Olympie, le Comité International Olympique réaffirme son total engagement à assurer le succès des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Nous demeurons absolument en accord avec nos hôtes japonais dans notre engagement commun à assurer la tenue de Jeux Olympiques sûrs en juillet de cette année", écrit l’instance basée à Lausanne dans un communiqué.

Le CIO ne se voile pas la face et il est bien conscient de la gravité de la situation et des enjeux. Il estime malgré tout qu'il reste suffisamment de temps pour que les choses s'améliorent. "A 19 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les nombreuses mesures prises désormais par les autorités à l'échelle planétaire nous donnent confiance et nous maintiennent pleinement engagés à offrir des Jeux Olympiques capables de rassembler le monde dans la paix."



Pour que les JO se déroulent dans les meilleures conditions, il faudra régler l'épineuse question des critères de qualification. La pandémie de coronavirus a chamboulé tous les calendriers sportifs. "Le CIO est fier de la solidarité et de la flexibilité manifestées par les athlètes, les Fédérations Internationales et les Comités Nationaux Olympiques qui doivent gérer les difficultés liées au processus de qualification dans un certain nombre de sports. Nous abordons ces difficultés ensemble.Le CIO travaille en étroite coopération avec toutes les parties concernées et fait preuve de toute la souplesse nécessaire pour adapter le processus de qualification."



L'inquiétude grandit au Japon. Et la question de la nécessité d'organiser un tel événement se pose au sein de la population. Sur ce point aussi, le CIO se veut rassurant. "Nous restons en contact étroit avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la ville hôte de Tokyo, le gouvernement du Japon et le comité d'organisation de Tokyo 2020 par l'intermédiaire de notre groupe de travail conjoint qui a été mis en place à la mi-février. Le CIO continuera à suivre les recommandations de l'OMS, en tant que principale agence des Nations Unies faisant autorité en la matière".



Traduction : le CIO va tout faire pour que les Jeux aient lieu mais il n'aura pas le dernier mot et se pliera aux décisions politiques.



Le Comité exécutif du CIO va entreprendre plus téléconférences mardi et mercredi à propos de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus Covid-19, a par ailleurs annoncé lundi un porte-parole. Les représentants des athlètes au sein des comités olympiques nationaux et des fédérations internationales seront consultés.