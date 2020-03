Le Canada ne participera pas aux Jeux Olympiques s'ils ont lieu cet été !

Le Comité Olympique Canadien et le Comité Paralympique Canadien ont "pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes canadiennes aux Jeux de Tokyo s’ils ont lieu cet été". Appuyés par leurs Commissions des Athlètes, les organisations sportives nationales, et le gouvernement du Canada, ils "demandent instamment au Comité International Olympique, au Comité International Paralympique, et à l’Organisation Mondiale de la Santé de reporter les Jeux d’un an."

"Dans le contexte actuel de la crise du coronavirus, et étant donné les risques qui y sont associés, il n’est pas sain pour nos athlètes, ni pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la population canadienne en général, de poursuivre l’entraînement en préparation pour ces Jeux. Cela irait même à l’encontre des avis de santé publique que nous demandons à tous les Canadiens de suivre", poursuit le communiqué des comités olympique et paralympique canadiens.

Le Canada est le premier pays à annoncer que ses athlètes n’iront pas à Tokyo au mois de juillet. D’autres devraient suivre… Le vice-président du Comité Olympique Australien vient de demander aux athlètes australiens de se préparer pour 2021. Il estime "clair que les Jeux Olympiques de Tokyo ne peuvent se tenir cet été comme prévu".

Quelques heures plus tôt, le Comité International Olympique avait annoncé qu’il se donnait quatre semaines pour prendre une décision quant à la tenue des Jeux à la date prévue, à partir du 24 juillet. C’est la première fois qu’un report du rendez-vous olympique était officiellement envisagé.

Les très puissantes fédérations américaines de natation et d’athlétisme avaient déjà exhorté le CIO à reporter les Jeux. Ce dimanche soir, Sébastian Coe, le patron de l'athlétisme mondial, a adressé une lettre à Thomas Bach, le président du Comité International Olympique. Il y déclare que "des Jeux Olympiques en juillet de cette année ne sont ni faisables, ni souhaitables."

Le CIO est sous pression. Et des Jeux Olympiques de Tokyo organisés en juillet sont de moins en moins probables.