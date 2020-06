Le Brésil envoie 200 athlètes préparer les JO de Tokyo en Europe

Le Comité olympique brésilien (COB) va envoyer quelque 200 athlètes, répartis en divers groupes, entre juillet et décembre en Europe afin de s'entraîner en vue des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août 2021). la pandémie de Covid-19 frappe durement le Brésil avec plus de 500.000 cas avérés et 31.199 morts dont 1.262 lors des dernières vingt-quatre heures.

Le Portugal, qui devrait servir de base à la préparation brésilienne aux JO de Paris en 2024, est le premier pays à avoir confirmé que des athlètes brésiliens viendront s'entraîner chez lui.

"Le COB comprend le moment unique que traverse le monde entier, avec un impact direct sur tous les segments de la société, y compris le sport. En ce sens, nous remplissons notre rôle qui est de maintenir le système olympique en bonne santé et d'offrir à nos athlètes les meilleures conditions d'entraînement et de performance, avec une sécurité maximale", a déclaré le président du COB, Paulo Wanderley Teixeira.

"Pour le COB, il est inquiétant de voir ses athlètes sans conditions d'entraînement en raison du réel besoin de maintenir l'isolement pour contrôler la pandémie dans le pays. Nous savons combien il est important de gagner la bataille contre le coronavirus, tout en travaillant pour que l'équipe du Brésil soit sur un pied d'égalité avec ses principaux adversaires", a déclaré le chef de la mission aux JO de Tokyo 2020 et vice-président de la COB, Marco Antonio La Porta Jr.