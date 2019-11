La Russie dément avoir manipulé ses données antidopage et vise les JO 2020

La Russie s'est défendue jeudi d'avoir manipulé des données sur le dopage, estimant donc pouvoir échapper à une exclusion des JO-2020 et balayant les soupçons de falsifications massives des agences russe et mondiale antidopage.

"Rien n'a été supprimé, nos experts affirment qu'il n'y a rien eu de tel. Les manipulations dont le chef de (l'agence antidopage russe) Rusada (Iouri) Ganous parlent n'existent pas", a déclaré le ministre des Sports Pavel Kolobkov, selon les agences russes, à son retour de Katowice en Pologne où se tient la conférence internationale de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

"Il y a un problème technique lié au fonctionnement même du système (de la base de données concernée), très bientôt lors d'une réunion d'experts informatiques tout cela sera expliqué", a-t-il ajouté, selon Interfax et Ria Novosti.

Il a dit en conséquence viser l'envoi de 400 sportifs russes aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain, alors que le pays risque une exclusion de la compétition.

Et "on peut s'attendre à avoir de bons résultats, car nos sportifs se sont bien préparés ces quatre dernières années. Nos plans pour les JO sont fin prêts", s'est félicité M. Kolobkov.

Un Russe accuse les Russes

L'Agence mondiale antidopage a indiqué fin octobre qu'elle espérait se prononcer d'ici la fin de l'année sur d'éventuelles sanctions contre la Russie, soupçonnée d'avoir falsifié les données électroniques de l'ancien laboratoire de Moscou, au coeur d'un scandale de dopage d'Etat.

Principal accusateur de la Russie, Iouri Ganous, le chef de l'antidopage russe a accusé à de multiples reprises les autorités de son pays d'être derrière ces falsifications, massives et évidentes selon lui.

M. Ganous suspecte que la falsification a été organisée pour protéger des sportifs de renom qui autrement auraient été convaincus de triche. Il a aussi à plusieurs reprises appelé au départ du ministre des Sports.

Lors de sa dernière charge en date, mercredi à la conférence internationale de l'AMA, il a dénoncé "une crise provoquée par les actions destructrices et irresponsables des autorités sportives" russes.

Réagissant jeudi depuis Katowice aux propos du ministre russe des Sports, M. Ganous a répété à l'AFP ses convictions: "j'ai vu les documents et les questions posées par l'AMA et je ne vois pas comment ce serait possible (pour la Russie) de répondre (de manière satisfaisante) à ces questions".

Dans un précédent entretien à l'AFP, ce responsable avait notamment indiqué que les données en questions avaient été modifiées alors qu'elles étaient aux mains du Comité d'enquête de Russie, un puissant organe d'investigations, ce qui laisse supposer des complicités au plus haut niveau de l'Etat.

Exclusion des JO ?

M. Ganous a dès lors dit s'attendre à une exclusion de son pays des JO de Tokyo, mais aussi de ceux d'hiver de Pékin en 2022.

En septembre, l'AMA avait demandé à la Russie de s'expliquer sur des "incohérences" dans les données antidopage électroniques de l'ancien laboratoire de Moscou, laissant supposer une manipulation.

Or, la transmission de ces données début 2018, un geste de transparence, devait marquer le retour à une relation de confiance, après le scandale lié au dopage institutionnel qui a sévi dans le pays de 2011 à 2015 avec l'aide du dit laboratoire.

L'AMA dispose désormais d'un règlement qui peut lui permettre d'imposer des sanctions sportives à la Russie. La procédure prévoit un appel possible devant le TAS.

La Russie a déjà été bannie de plusieurs compétitions internationales ces dernières années en raison du scandale de dopage institutionnel de 2011-2015.

Seuls quelques athlètes russes avaient été ainsi invités aux Jeux 2018 de Pyeongchang mais ils n'avaient pas pu participer sous drapeau russe.

Les emblèmes russes ont aussi été supprimés de toute compétition internationale d'athlétisme depuis novembre 2015, notamment aux JO de Rio-2016, aux Mondiaux de Londres (2017) et à ceux de Doha cet automne.