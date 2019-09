La RTBF diffusera les Jeux Olympiques de Tokyo, Pékin et Paris

Du 24 juillet au 9 août 2020, les athlètes du monde entier vont se retrouver à Tokyo, qui accueillera la prochaine édition des Jeux Olympiques. Un événement que l’on pourra suivre sur la RTBF, en télévision sur La Deux, sur Auvio et en radio sur VivaCité.



Cette diffusion se fera dans le cadre d’un accord de sous-licence avec Discovery, la RTBF obtenant les droits exclusifs en clair des éditions 2020, 2022 et 2024*. Eurosport –media sportif leader, propriété de Discovery– reste détenteur des droits payants et proposera une diffusion intégrale grâce notamment à un service multicanal dédié permettant de suivre sur tous les écrans, et à tout moment, les exploits de chaque athlète, dans chaque discipline.



Des Jeux ‘verts’ et innovants



Le Japon qui a déjà organisé les Jeux Olympiques à trois reprises, pourra s’appuyer sur son expérience pour cette édition 2020. L’accent sera mis sur l’innovation, les nouvelles disciplines, la technologie. Audelà des enjeux sportifs, les défis pour l’organisation seront environnementaux. La mobilité à Tokyo sera une préoccupation majeure, tout comme la chaleur qui frôle les 30° à cette période de l’année. Aujourd’hui, le Comité International Olympique porte une attention particulière à la protection de l’environnement, à la portée de l’événement et veille aussi à une gestion économique équilibrée.



200 heures de direct en soutien d’une délégation belge exceptionnelle !



Ces Jeux Olympiques devraient être exceptionnels au niveau de la représentation de notre pays parmi les 33 disciplines qui figurent au programme. On annonce la plus forte délégation belge depuis longtemps, tant en quantité, qu’en qualité (estimation de plus de 250 athlètes). En 2016, aux Jeux Olympiques d’été de Rio, la Belgique avait ramené 6 médailles. En 2020, tous les espoirs sont permis avec nos athlètes Nafi Thiam, Nina Derwael (gymnastique), Emma Plasschaert (voile), les équipes nationales de volley, de basket féminin ou encore de hockey avec les Red Lions...



La RÉDACTION des SPORTS a déjà les yeux bien rivés sur l’événement ! La RTBF s’apprête à diffuser plus de 200 heures de direct. Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront retransmises en intégralité ; les Jeux Olympiques seront largement relayés sur nos différentes plateformes. Un dispositif complet en télévision, radio et d’accompagnement digital permettra au public belge de ne rien rater des 17 jours de la plus grande célébration du sport !

Laurent Prud'Homme, Senior Vice President, Rights Acquisitions, Syndication and Olympic Games Media Services : "Notre partenariat avec la RTBF est un nouvel exemple de l’engagement de Discovery dans la mise en place d’accords étendus et innovants autour des Jeux Olympiques. Avec plus de 40 partenariats conclus ou en cours pour la diffusion des prochains Jeux à travers l’Europe, Discovery poursuit son engagement auprès du CIO de proposer au plus grand nombre, sur plus d’écrans qu’auparavant, les trois prochaines éditions des Jeux Olympiques. L’expérience inégalée de Discovery dans le développement d’accords commerciaux avec les acteurs majeurs du marché européen et notamment les principales chaînes publiques, reflète la valeur stratégique et le succès commercial de l’acquisition des Jeux Olympiques par le Groupe."





* Cet accord de sous-licence se fait dans le cadre d’un partenariat à long terme entre Discovery et le Comité International Olympique, annoncé en juin 2015, incluant les droits multi-plateformes exclusifs pour 50 pays et territoires en Europe, de PyeongChang 2018 jusqu’à Paris 2024.