La porte olympique s'entrouvre pour Naomie Van Den Broeck, championne de Belgique du 400 m

La porte des Belgian Cheetahs s'est entrouverte encore davantage dimanche à Bruxelles pour Naomie Van Den Broeck, la nouvelle championne de Belgique du 400 mètres (52.72) devant Camille Laus et Hanne Maudens. Son meilleur chrono personnel était de 53.60 avant ces championnats.

"Le fait d'avoir abandonné le 100 et le 200 mètres et de passer sur 400 mètres m'a permis de continuer à faire de l'athlétisme", a expliqué la nouvelle championne de Belgique du tour de piste, étudiante en deuxième année de médecine à Oslo, en Norvège, où elle habite depuis 2010.

"J'ai le 3e temps belge derrière Bolingo et Vervaet. Je me sens confiante pour une éventuelle sélection pour Tokyo, dans le relais 4 x 400 mètres, mais je veux rester calme et d'abord savourer mon titre national. J'avais hâte de faire la course au Stade Roi Baudouin, mais j'avais aussi hâte qu'elle soit finie car un 400 mètres n'est pas une course facile. Je vais donc prendre quelques jours de pause, ce qui me permettra de discuter avec la sélectionneuse nationale Carole Bam, avec qui je m'entraîne à Nivelles quand je viens en Belgique. Ma mère habite à Anvers. J'ai gardé d'autres attaches en Belgique : je reste affiliée au club de Rochefort (ROCA), mon premier club. J'ai rejoint cette formation car je passais mes vacances chaque été chez ma tante à Rochefort quand j'étais plus jeune."

Naomie Van Den Broeck voulait se montrer à Carole Bam à l'occasion du 'National'. "Carole m'a dit que j'avais le potentiel pour entrer dans le groupe des Cheetahs. Je devais simplement signer une bonne prestation. J'espère qu'elle a vu que je peux courir vite. J'avoue que j'ai toujours eu Tokyo en ligne de mire et je savais que le championnat de Belgique était ma dernière chance pour montrer ma valeur. Je connais les autres filles de l'équipe, je sens qu'il n'y a pas de compétition entre nous, le but de chacune est de bien faire. J'ai couru pour la première fois ans le relais il y a une semaine à la Coupe d'Europe par équipes."