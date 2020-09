La Fédération internationale d'athlétisme accorde cinq mois de plus à la Russie

La Fédération russe d'athlétisme (Rusaf) a obtenu ce samedi cinq mois de plus, jusqu'au 1er mars 2021, pour présenter un plan de réforme, et reste sous la menace d'une exclusion de la fédération internationale (World Athletics) et de l'absence de ses athlètes aux Jeux de Tokyo.

En raison d'un vaste scandale de dopage et de corruption, la Rusaf est suspendue de la fédération internationale depuis le 13 novembre 2015.

Après avoir fourni à l'été 2018 de faux documents afin d'éviter une suspension à Danil Lysenko (vice-champion du monde 2017 du saut en hauteur) pour manquements à ses obligations de localisation pour des contrôles antidopage inopinés, elle est sous la menace d'une exclusion de World Athletics, qui a gelé le processus de réintégration.

La Rusaf a payé son amende de 6,31 millions de dollars (5 millions USD d'amende et 1,31 million USD de frais de procédure, soit au total 5,37 millions d'euros) l'une des trois conditions pour revenir dans le giron de World Athletics.

Mais elle doit aussi présenter un plan de réforme pour se conformer aux exigences d'une "tolérance zéro par rapport au dopage" et "redevenir un allié fiable dans la lutte pour une sport propre", explique World Athletics.

Elle avait jusqu'au 30 septembre, mais la Taskforce, chargée d'évaluer les progrès de la Russie, n'a pu que constater que la Rusaf n'était pas en mesure de le faire. Cet échec est moins dû à un manque de volonté qu'à "un manque de savoir-faire et de ressources", souligne-t-elle, après avoir retoqué le brouillon envoyé par la Rusaf au 31 août, une copie "sérieusement déficiente".