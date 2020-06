Kim Gevaert nouvelle président de l'Association Belge des Olympiens du COIB

Gaston Roelants devait présider l'Association Belge des Olympiens du Comité Interfédéral Olympique Belge (COIB) jusqu'au terme des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais le report des JO en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 a changé les choses. L'ancien spécialiste du 3.000 mètres steeple a d'ores et déjà passé le flambeau à Kim Gevaert, a annoncé le COIB mardi à l'issue de son assemblée générale.

Roelants, médaillé d'or du 3.000 mètres steeple aux JO de Tokyo en 1964, présidait cette organisation depuis sa création en 2003. Son but est d'organiser des activités pour les athlètes belges ayant participé aux Jeux Olympiques, d'hiver ou d'été.

Pierre-Olivier Beckers a tenu à souligner l'engagement de Gaston Roelants. "C'est l'exemple même d'un olympien et l'un des plus grands athlètes belges de tous les temps. Gaston sera toujours un grand ambassadeur du mouvement olympique", a déclaré le président du COIB.

"En tant que président de l'Association Belge des Olympiens, il se consacre depuis 2003 à tous ceux qui ont défendu nos couleurs aux JO. Il est peut-être le plus grand supporter des athlètes belges, toujours disponible et avec un mot amical. Je voudrais remercier Gaston pour ses nombreuses années de dévouement enthousiaste envers les olympiens et pour tout ce qu'il fera encore aux côtés de Kim Gevaert à l'avenir."

Kim Gevaert a remporté la médaille d'argent du 4x100 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 en compagnie d'Olivia Borlée, Elodie Ouédraogo et Hanna Mariën. Huit ans plus tard, en 2016, elle est officiellement devenue médaillée d'or, après que l'équipe de relais russe ait été disqualifiée pour dopage.