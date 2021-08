Juste après son sacre, Nafi demande des nouvelles de son chien : "Est-ce que Blue a regardé ma course ?"

Moment de pure émotion après le sacre Olympique de Nafissatou Thiam. Dès la fin du 800 m, l’heptathlonienne a été invitée à appeler ses proches en visioconférence. Si ce sont les parents de l’athlète qui ont répondu à l’appel, c’est plutôt le chien de Nafi qui semblait lui manquer.

Vu le huis clos imposé dans les stades japonais, une borne permet aux athlètes victorieux d’appeler leurs proches directement depuis la piste d’athlétisme. C’était le cas pour Nafissatou Thiam, sacrée championne olympique d’heptathlon, qui est entrée en discussion avec ses parents.

►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020, heptathlon : Les meilleurs moments de la médaille d’or de Nafi Thiam

Mais durant ce bref moment capté par la production de ces Jeux, c’est plutôt vers son chien que l’attention de la Belge se portait. "Est-ce que Blue a regardé ma course ?". Mais comme l’a indiqué la maman de Nafi, le chien était trop énervé. "On a été obligé de mettre Blue dans le couloir parce qu’il voulait monter sur l’ordinateur. Il sait que tu as gagné, il est content."

Malgré tout, la Belge était heureuse de voir ses parents. "Je n’arrive même pas à parler tellement l’émotion est forte. Juste de vous voir ça me rend heureuse. Je vous appelle en sortant du stade."