JO Tokyo : Scandaleux ou juste maladroit ? Un marathonien fait tomber toutes les bouteilles d'eau...devant ses adversaires

Tout au long de la quinzaine, on a souvent loué l'esprit olympique, ce fameux fair-play qui veut que, quand on dispute les Jeux Olympiques, on respecte ses adversaires et on donne tout pour son fanion. Parfois malheureusement, cet esprit olympique peut être bafoué. On avait déjà eu une première illustration avec ce coureur kenyan Emmanuel Kipkurui Korir, auteur d'un faux départ volontaire sur 400m.

On en a eu une 2e preuve pendant le marathon. Alors que le peloton de tête, et Bashir Abdi, abordaient le 28e kilomètres et se rapprochaient du point d'eau, Morhad Amdouni a fâcheusement fait parler de lui en...faisant tomber toutes les bouteilles au nez et à la barbe de tous ses adversaires. Au bout de l'effort (et de l'anti fair-play ?), le Français est finalement parvenu à mettre la main sur la toute dernière bouteille placée à l'extrémité de la table.

Alors, geste scandaleux ou vraie maladresse en pleine course ? Depuis ce dimanche matin, les avis fleurissent un peu partout sur les réseaux. On imagine que Amdouni, pointé du doigt par de nombreux internautes, voudra donner sa version des faits.