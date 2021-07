JO Tokyo : Roger Federer renonce aux JO à cause d'une rechute de son genou

Roger Federer a annoncé sur Twitter qu'il renonçait aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulent du 23 juillet au 8 août. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques était la seule récompense majeure qui manquait à son palmarès.

Le Suisse explique avoir ressenti une rechute de son genou lors de la saison sur gazon. Il avait d'ailleurs été éliminé en quart de finale de Wimbledon par Hubert Hurkacz. Le Polonais lui avait même infligé un cinglant 6-0 dans le troisième et dernier set. Une humiliation qu'il n'avait connue qu'une seule fois au 21e siècle en finale de Roland Garros en 2008 face à Rafael Nadal.

L'explication vient sans doute un peu de ce genou récalcitrant qui l'a déjà tenu éloigné des cours pendant plus d'un an suite à une opération. Federer avait effectué son retour à la compétition cette saison et s'était retiré du tournoi de Roland Garros avant son huitième de finale face à Matteo Berrettini pour se préserver en vue de Wimbledon et des JO, son objectif principal. C'était sans compter sur ce genou usé par plus de 20 ans de carrière.

"Durant la saison sur gazon j'ai malheureusement ressenti une rechute à mon genou et j'ai accepté le fait que je devais me retirer des Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis très déçu car ça a toujours été un honneur pour moi de représenter la Suisse. J'ai déjà commencé ma rééducation avec l'espoir de revenir sur le tour plus tard cet été. Je souhaite bonne chance à l'entièreté de l'équipe Suisse et je les supporterai de loin. Comme toujours, allez la Suisse!", a déclaré Roger Federer.

Vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, tout comme Rafael Nadal, il avait également été rejoint dans ce club des 20 par Novak Djokovic ce week-end après la victoire du Serbe sur Berrettini, le maestro suisse avait sans doute à cœur de montrer qu'il pouvait toujours rivaliser avec ces deux adversaires historiques malgré le poids des années.

