JO Tokyo : La vaccination programmée pour les athlètes du Team Belgium débute ce mercredi

Tokyo 2020 : Anne Zagré, Nina Derwael, Greg Van Avermaet... présentent la tenue officielle du... Pour présenter les tenues officielles que porteront les athlètes du Team Belgium et du Paralympic Team Belgium lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été, le COIB a opté pour un clip vidéo qui met en scène plusieurs sportifs de haut niveau. Médaillé d'or à Rio en 2016, Greg Van Avermaet est de la partie, tout comme les sprinteuses Anne Zagré et Cynthia Bolingo ou encore la gymnaste Nina Derwael.