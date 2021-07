JO Tokyo : blessé, David Goffin est forfait pour le tournoi olympique

David Goffin déclare forfait pour les Jeux Olympiques - Tennis - Jeux Olympiques - David Goffin -... David Goffin ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo, sa cheville n’est pas encore rétablie. Il souffre d’un micro-arrachement osseux et d’une fissure au ligament à la cheville. Blessé à la mi-juin à la cheville en disputant le tournoi de Halle, Goffin avait déjà dû renoncer à participer à Wimbledon. Après sa blessure il avait dû être immobilisé pendant plus de deux semaines. S’il affirme que son état évolue bien, il n’a pas encore pu reprendre une raquette depuis lors et les timings sont donc trop courts en vue du tournoi olympique qui débutera le 24 juillet.