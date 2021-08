JO Tokyo basket : Médaillée de bronze avec la France, Valériane Vukosavljevic annonce qu’elle était enceinte pendant les Jeux

La maternité dans le sport de haut niveau est encore un tabou à notre époque, et la grossesse encore plus. Malgré tout, Valériane Vukosavljevic a décidé de partager sur les réseaux sociaux la bonne nouvelle de sa grossesse, quelques jours seulement après la médaille de bronze des Françaises en basket aux Jeux Olympiques. Une démarche courageuse, encore aujourd’hui.

"Championne de France, vice championne d’Europe et médaillée olympique mais ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud. Aujourd’hui il est l’heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille. Je reste là, présente autour des terrains. Je vous donne rendez-vous très vite en 2022, de retour sur le parquet et avec, comme toujours, de gros objectifs."

Si au fil des années, les "intermèdes" dans une carrière afin de devenir maman sont devenus de plus en plus réguliers, il reste assez rare de voir des sportives mettre en évidence le fait qu’elles continuent le sport de haut niveau pendant cette grossesse. Victimes de jugements, de harcèlement parfois, elles craignent les réactions. La joueuse de football Alex Morgan a été l’un des exemples les plus médiatisés ces dernières années. Si elle avait interrompu sa carrière et ne disputait plus les rencontres officielles, elle a continué à s’entraîner jusqu’à neuf mois de grossesse, en adaptant ses entraînements, bien évidemment. Elle a subi pas mal de critiques sur les réseaux sociaux, mais en refusant de se "cacher" elle a sans aucun doute aidé d’autres femmes à assumer un peu mieux cette situation. Valériane Vukosavljevic, inspirera sans aucun doute d’autres sportives également.