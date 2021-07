JO Tokyo 2020 : Zach LaVine rejoint la Team USA

Zach LaVine, l'arrière de la Team USA, pourra se rendre à Tokyo ce jeudi assure la Fédération américaine. Le joueur des Chicago Bulls avait été placé à l'isolement pour respecter le protocole covid en vigueur.

"Par mesure de précaution", sans que l'on sache s'il était cas contact ou s'il avait contracté le Covid-19, le numéro 8 américain n'avait pas voyagé avec ses coéquipiers dans la nuit de mardi à mercredi à Tokyo.

Il avait participé à toute la préparation pour le tournoi olympique. Il a pris part aux quatre matches amicaux des USA. Les Américains ont perdu à deux reprises contre: le Nigeria et l'Australie. Par contre, ils ont remporté la mise face à contre : l'Argentine et l'Espagne. En 20 minutes de moyenne, il a inscrit 10,8 points (à 53,6% de réussite aux tirs) et pris 2,5 rebonds.

Il reste à savoir si Zach LaVine sera en condition pour le premier match des JO. La Team USA affrontera la France le 25 juillet. Pour ce match, trois joueurs américains ne seront pas non plus de la partie: Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton. Ils sont toujours aux Etats-Unis car ils disputaient la finale des Plays-Off remportée par les Bucks de Milwaukee.

Le coronavirus vient perturber la préparation de "Team USA". Touché par le virus, le meneur Bradley Beal a dû déclarer forfait pour les Jeux. L'ailier Jerami Grant s'est soumis lui aussi au protocole Covid, sans dommage comme pour Zach LaVine.