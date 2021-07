JO Tokyo 2020 : Yung Gascard "Matthias Casse marque l’histoire du judo belge, c’est un grand champion"

Matthias Casse est médaillé de bronze à Tokyo. Venu au Japon pour décrocher la médaille d’or, le numéro 1 mondial est reparti avec une médaille différente. Notre consultant Yung Gascard revient sur la performance de notre judoka.

L’ancien champion de Belgique reste tout de même content des performances de notre représentant à Tokyo. "Matthias réalisait un gros parcours, quasiment sans faute avec des combats difficilement gagnés mais il a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Malheureusement, la demi-finale était très disputée, son adversaire était très très fort. Il y a tout de même une grosse satisfaction puisqu’il arrive à reprendre très rapidement ses esprits avec un pion dont lui seul a le secret."

Même si le dernier combat lui a donné le sourire, il reste tout de même un petit goût de trop peu. "Il y avait certainement moyen de faire mieux, le Japonais était très incisif sur les mains, c’est là que cela se passe. Dans le corps à corps, cela a failli être probant pour Casse. Tout se passe au niveau des détails, en une fraction de seconde. La vidéo est assez favorable au Japonais et est un peu discutable si on veut être tatillon même s’il y a un mouvement."

À seulement 24 ans, notre judoka peut toujours rêver d’or pour les Jeux de Paris dans trois ans. "On espère la même chose ou mieux en 2024. On sent qu’il est ambitieux. Être aussi précoce montre qu’il a faim de victoire, et qu’il veut marquer l’histoire du judo belge, il le fait déjà. Il a déjà tout ce qu’il faut pour Paris : le talent, l’humilité, la conscience de travail. Il n’y a rien à redire, il a tout d’un grand champion."