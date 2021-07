"Il y a toujours eu une grosse réaction de la part des nageurs sur les histoires de dopage. Dans le cas de Sun (ndlr : un autre nageur dopé qui ne participe lui pas aux JO), il y a eu énormément de commentaires sur les réseaux et face à la presse. Les nageurs font vraiment un bloc contre ces athlètes." explique Yoris Grandjean , notre consultant et ancien nageur belge. La nageuse russe en a elle aussi fait l’expérience. Cette technique de triche peut en effet priver un nageur d’une chance de médaille.

Le retour d’un athlète accusé de dopage fait souvent grand bruit et les suspicions envahissent l’esprit des concurrents. Pour les commentateurs, le choix des mots est primordial dans ces affaires mais le doute persiste toujours : "Quand les athlètes accusés de dopage reviennent à la compétition, on essaie de rester neutre. Personnellement je trouve que ces comportements gâchent tout pour la beauté du sport. Je ne comprends pas comment on peut rentrer chez soi, se regarder dans la glace et être fière de ce qu’on a fait. Maintenant j’essaie de rester neutre sur ses qualités techniques et aquatiques. Il y a toujours ce petit doute qui plane et cette petite retenue dans l’affection qu’on porte à l’athlète."