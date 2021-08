JO Tokyo 2020 : Yulimar Rojas pulvérise le record du monde du triple saut féminin de 17cm !

Yulimar Rojas a réalisé un triple bond pour l'histoire. La Vénézuélienne de 25 ans a battu le record du monde du triple saut ce dimanche à Tokyo. Elle a sauté à 15m67 sur son dernier essai. Elle efface des tablettes l'Ukrainienne Inessa Kravets, dont le record du monde avait été mesuré à 15,50m. Il datait de 1995. Rojas a donc bondi 17cm plus loin que Kravets. Dominante sur l'ensemble du concours, Rojas avait déjà vu un premier saut battre le record du monde, mais celui-ci avait été invalidé à cause d'une ligne mordue. Sur son dernier essai, libérée de toute pression, elle a bondi de manière prodigieuse pour rentrer dans l'histoire de son sport et offrir l'or olympique au Vénézuela.