JO Tokyo 2020 – Wout van Aert : "Si je suis avec les meilleurs au sommet du Mikuni Pass, j’ai une bonne chance"

Profiter de ses victoires, mais aussi de sa famille. Car van Aert n’a pas pu rester très longtemps avec eux après sa victoire sur les Champs. "C’était difficile de voir la famille pour quelques minutes, car je devais aussi voir la presse après ma victoire et changer ma valise. C’est comme ça et je le savais. C’est difficile, mais je sais pourquoi je suis ici. Dans une semaine, le contre-la-montre sera passé et je rentre à la maison pour profiter de ma famille et passer du temps avec eux."

Alors qu’il a remporté les deux dernières étapes du Tour de France , Wout van Aert est déjà arrivé à Tokyo et est focus sur ses deux objectifs olympiques. "C’est fou, je sens que c’était hier que j’étais au Champs Elysées et c’est difficile de réaliser que je suis déjà ici à Tokyo. C’était vraiment épique les derniers jours du Tour de France avec les deux victoires et mon transfert par avion jusqu’ici. Mais c’est bien d’être ici, concentré sur les Jeux. Il y aura plein de temps pour profiter après de ces victoires" commence par expliquer van Aert à notre micro.

Au-delà du Tour de France, Wout van Aert est déjà très concentré pour la course de samedi. Une course qui sera très difficile pour tout le monde avec notamment le Mikuni Pass, un long de 6,8 kilomètres à 10,1% de moyenne.

"Ce n’est jamais plat, c’est toujours descendre ou monter. Aujourd’hui, on a fait la reconnaissance du parcours du contre-la-montre et demain on va reconnaître le col du Mikuna Pass, le plus dur de la course en ligne. Mes coéquipiers ont déjà fait la course en ligne et c’est vraiment dur, ça va être difficile d’être au sommet du col. Mais si je suis capable d’être encore là, les derniers kilomètres ne sont pas trop durs et c’est pour moi la clé de la course. Être là avec les meilleurs et après j’ai une bonne chance."

On est deux leaders. Donc après le sommet à 35 kilomètres de l’arrivée, on doit voir quelle est la situation à ce moment-là. Et après on doit choisir qui est le vrai leader.

Pour avoir une chance de médaille d’or, il faudra donc que le scénario soit le bon pour les Belges qui pourront aussi compter sur Remco Evenepoel. "Si tout se passe parfaitement, oui. Mais en cyclisme, c’est toujours difficile. C’est un sport avec beaucoup de détails qui sont importants. C’est possible de gagner deux médailles d’or pour moi, mais c’est aussi possible d’être vraiment en bonne condition et de revenir avec rien. Je suis très motivé et ça c’est le plus important. Et puis, on est deux leaders. En cas d’arrivée au sprint, j’ai plus de chance que Remco. Donc après le sommet à 35 kilomètres de l’arrivée, on doit voir quelle est la situation à ce moment-là. Et après on doit choisir qui est le vrai leader. Ça va être facile car l’atmosphère dans le groupe est très bonne."

Avec deux belles chances, la Belgique sera l’une des favorites à la médaille d’or. En cas de victoire, la breloque dorée resterait donc belge quatre ans de plus. "Oui et c’est une motivation en plus pour l’équipe. La victoire de Greg a Rio a changé sa vie et on va vraiment essayer de l’emporter", conclut Wout van Aert.

La course en ligne, c’est ce samedi dès 4h du matin. A suivre sur tous les médias de la RTBF.