JO Tokyo 2020 : Wout Van Aert et Remco Evenepoel veulent succéder à Greg Van Avermaet (live vidéo dès 4h)

On y est ! Moins d’une semaine après la fin du Tour de France, très fructueux pour les Belges, le peloton se retrouve à Tokyo pour la course en ligne des Jeux Olympiques.

Après un début de course assez tranquille, le peloton rentrera dans le vif du sujet avec l’ascension du Doushi Road et celle du Mont Fuji. Une fois la célèbre montagne descendue, le peloton se rendra au pied de l’ascension qui pourrait faire la décision : le Mikuni Pass et son sommet à 34 kilomètres de l’arrivée. Long de 6,8 kilomètres à une moyenne de 10,2%, le mont possède des portions à 20%, largement de quoi pouvoir faire les différences pour les différents candidats à la victoire au bout des 234 kilomètres de course.

Les favoris, justement. La Belgique peut rêver d’or pour cette course de costauds. Wout van Aert et Remco Evenepoel mèneront la délégation belge, également composée de Mauri Vansevenant, Tiesj Benoot et Greg Van Avermaet (champion olympique en 2016) et peuvent vraiment y croire dans ce parcours très compliqué. Wout Van Aert a notamment expliqué avoir "une bonne chance" s’il passait le Mikuni Pass alors que Remco Evenepoel a annoncé que l’équipe allait rouler pour Van Aert "s’il survit à toutes les montées".

En face, notre délégation aura une concurrence très importante et devra notamment affronter le duo slovène Tadej Pogacar-Primoz Roglic mais également d’autres coureurs de renom comme Richard Carapaz, Vincenzo Nibali ou Adam Yates.

La course est à suivre sur La Une et notre site dès 4 heures.