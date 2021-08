Arrêt magnifique, but libérateur : la performance héroïque de la gardienne hongroise - Jeux... Hongroises et Russes s’affrontaient ce samedi pour la troisième place en water-polo. Au terme d’un match fou et grâce à une gardienne héroïque, la Hongrie a décroché la médaille de bronze. Alors que le score est de 7-5 pour la Hongrie à la pause, les Russes reviennent petit à petit dans le coup et renversent la situation dans le 3e quart-temps pour mener 7-8. Vanda Valyi remet d’abord les deux équipes à égalité (8-8) en inscrivant son 3e but de la partie et 30 secondes plus tard, Greta Gurisatti met la Hongrie aux commandes (9-8). Anna Timofeeva parvient néanmoins à égaliser pour les représentants du comité olympique russe (ROC) dans la foulée. 9-9 : la tension est palpable. La numéro 7 hongroise Anna Illes marque un but importantissime à moins de 4 minutes de la fin du match. 10-9 en faveur de la Hongrie. Les Russes n’abdiquent pas et jettent leurs dernières forces dans la bataille. Alors qu’il reste 10 secondes à jouer, la gardienne hongroise Alda Magyari réalise un magnifique arrêt, voit que la gardienne adverse n’est pas dans ses cages et tire depuis son propre but… et ça rentre ! Magyari libère son équipe (11-9) et offre à son pays une belle médaille de bronze.