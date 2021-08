Sauvetage du dos et attaque imparable, le superbe point de Ngapeth lors de France - Brésil - JO... La prestation XXL d'Earvin Ngapeth n'a pas suffi à la France pour remporter le dernier match de volley de la phase de poules des Jo de Tokyo 2020 face au Brésil. Les Sud-Américains se sont en effet imposés 3 set à 2 au terme d'une partie très serrée dont le 2e set s'est notamment terminé sur le score de 39-37 en faveur des Français. Le cinquième set, le set décisif, fut lui aussi très disputé avec des Brésiliens finalement vainqueurs 20-18. Un set que l'on retiendra aussi pour le superbe point de Ngapeth, superstar française et meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points à son actif. Sur une attaque brésilienne, le Français a chanceusement repoussé le ballon du dos en permettant à son équipe de le récupérer. A la conclusion du mouvement quelques instants plus tard, Ngapeth a fait parler toute sa puissance pour inscrire le point du 4-2 provisoire et offrir un sourire à son sélectionneur et à ses équipiers. Finalement troisième de sa poule derrière le Brésil et la Russie, la France est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique.