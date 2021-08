JO Tokyo 2020 – Volley : pris au jeu, l’entraîneur de l'équipe de France se jette au sol pour rattraper un smash polonais

Volley : pris au jeu, l’entraîneur de l'équipe de France se jette au sol pour rattraper un... Laurent Tillie, le sélectionneur de l’équipe de France de volley, nous a offert un moment incroyable ce mardi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors que son équipe disputait le cinquième et dernier set face aux doubles champions du monde polonais, Tillie a montré à ses joueurs qu’il était prêt à tout pour eux. Deux sets partout, l’ambiance est électrique. Sur une attaque polonaise, Laurent Tillie voit qu’aucun de ses joueurs ne peut rattraper la balle et décide alors de se jeter par terre pour essayer de ramener le ballon dans l’aire de jeu. L’ancien joueur manque sa tentative et se relève comme si de rien n’était, le sourire en coin. En essayant de sauver cette balle, Laurent Tillie aura certainement réussi à motiver ses joueurs qui ont d’ailleurs remporté la partie quelques minutes plus tard. La France élimine le favori à la médaille d’or et file en demi-finales !