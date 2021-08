JO Tokyo 2020 – Voile : Van Acker après la belle 4e place de Plasschaert, "Ce résultat va lui donner confiance pour le futur"

JO Tokyo 2020 – Voile : Van Acker après la belle 4e place de Plasschaert, "Ce résultat va lui... Emma Plasschaert a terminé à une encourageante quatrième place ce dimanche en catégorie Laser Radial des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo. Evi Van Acker, qui a mis fin à sa carrière de régatière en 2017 et qui a intégré le Team Belgium afin d’aider les athlètes engagés, était fière de la performance de Plasschaert au micro de François Zaleski. "C’est dommage mais elle a tout donné. On est super fier d’Emma, elle a fait un très bon départ et une belle course. Même si elle avait fini première de la Golden Race, elle aurait quand même terminé quatrième. Ce résultat va lui donner confiance pour le futur", a expliqué Van Acker. Emma Plasschaert était sans doute la régatière la plus régulière de cette compétition mais sa 10e régate, ponctuée vendredi à la 21e place, lui aura coûté le podium : "Elle a vraiment bien navigué cette semaine même si elle a eu des problèmes avec les départs ce qui n’a pas été le cas aujourd’hui. Ça fait mal d’être quatrième mais ça va lui donner de la motivation pour la suite". Une quatrième place que connaît très bien Evi Van Acker, qui avait terminé à cette même position à Rio en 2016. "Je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler. Elle a lâché quelques larmes car elle a tout donné mais ça n’a pas suffi. Elle est fatiguée, les émotions prennent le dessus pour le moment. Dans quelques jours elle réalisera qu’elle a fait une très bonne performance. J’espère que dans 3 ans, aux JO de Paris, on aura plus d’expérience et on fera un petit peu mieux. Et je serai encore à ses côtés", conclut-elle.