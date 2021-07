JO Tokyo 2020 : voici les meilleurs espoirs de médailles belges à Tokyo

A Tokyo, la délégation belge veut donc encore repousser ses limites et faire mieux qu’à Rio. Avec ses 121 athlètes (un record depuis 1952), le COIB vise 21 places dans le Top-8 en terre japonaise. Un objectif raisonnable qui n’est pas exprimé en termes de médailles. Selon le statisticien Gracenote – qui se base sur des données statistiques et les derniers résultats – la Belgique pourrait décrocher 11 médailles à Tokyo : 2 en OR, 5 en ARGENT et 4 en BRONZE.

A l’époque, la délégation belge s’était surpassée en égalant le meilleur résultat de l’après-guerre (ex aequo avec Helsinki 52', Montreal 76' et Atlanta 96') depuis les Jeux Londres 1948. Le record inégalable de 36 médailles remonte quant à lui aux Jeux d’Anvers en 1920.

A l’instar de Matthias Casse, les Red Lions veulent eux aussi boucler la boucle. Notre équipe masculine de hockey sur gazon est en mission à Tokyo. Champions du monde en 2018, champions d’Europe en 2019, nos hockeyeurs avaient frôlé le titre olympique en 2016 en récoltant la médaille d’argent derrière la surprenante Argentine. Cinq ans plus tard, c’est avec détermination et une envie de revanche que l’équipe de Shane McLeod se présente au tournoi olympique.

Nina Derwael n’avait quant à elle que 16 ans lors de sa première participation aux Jeux Olympiques à Rio. Dix-neuvième du concours général à l’époque, la gymnaste belge en a parcouru du chemin depuis lors. Deux fois championne du monde aux barres asymétriques (2018 et 2019) et deux fois championne d’Europe sur ce même agrès (2017 et 2018), la Trudonnaire a raflé au passage deux récompenses de Sportive Belge de l’année (2018, 2019). Blessée au pied en avril dernier, la Trudonnaire avait dû faire l’impasse sur les championnats d’Europe. Une décision sage pour arriver à 100% pour le grand objectif de sa carrière : la médaille d’Or aux Jeux Olympiques.

Quatre jours plus tard, le 28 juillet, Evenepoel et van Aert auront une nouvelle opportunité de monter sur la boîte lors du contre-la-montre individuel, autre spécialité où ils excellent.

Le premier rendez-vous belge pour obtenir une médaille dans ces Jeux de Tokyo est fixé le samedi 24 juillet, au lendemain de la cérémonie d’ouverture. La sélection belge de cyclisme sur route avec le champion olympique sortant Greg van Avermaet , Tiesj Benoot, Mauri Vansevenant, Remco Evenepoel et Wout van Aert a toutes les cartes en main pour ramener une breloque de Tokyo. Wout van Aert et Remco Evenepoel disposent du profil idéal pour émerger au terme d’un parcours exigeant marqué par la très difficile ascension du Mont Mikuni à 30 km de l’arrivée. Si les espoirs belges sont donc très grands, les prédictions sont difficiles à faire avant la course vu que le facteur 'tactique' joue toujours un rôle très important dans ce genre de courses.

La troisième et dernière catégorie que nous avons défini pour subdiviser nos chances de médailles est celle des médailles possibles. Des médailles espérées sans être exigées.

- Toma Nikiforov (Judo, – 100kg) : Le judoka bruxellois est un compétiteur né et se veut très ambitieux. Lors des récents championnats du monde, Nikiforov s’est arrêté après le 2e tour. Il peut toutefois se targuer d’un titre de champion d’Europe et de deux médailles en Grand Chelem (Or à Tachkent, Bronze à Tbilisi) cette saison. Pas mal du tout pour un athlète qui s’est remis difficilement d’une longue série de blessures !

- Belgian Cats (Basket) : quatrième de la Coupe du monde 2018, troisième de l’Euro 2017 et 2021 : l’équipe nationale belge féminine de basket ne peut plus se cacher. Elle fait partie de l’élite du basket-ball mondial. La bande à Emma Meesseman ne cesse de repousser ses limites et pourrait être une surprise de taille lors de ce tournoi olympique auquel la Belgique prend part pour la première fois de son histoire. Pourquoi s’interdire de rêver.

- Equipe belge de saut d’obstacles (Equitation) : Jerôme Guéry, Grégory Wathelet et Niels Bruynseels représenteront la Belgique au concours de saut d’obstacles. Si les trois hommes nourrissent des ambitions sur le plan individuel, c’est surtout dans l’épreuve par équipes qu’ils ont le plus de chances de monter sur le podium malgré un nouveau format de compétition qui leur fait grincer les dents. Rappelons que la Belgique – avec une composition différente, précisons-le – avait remporté la prestigieuse épreuve de Coupe de Nations de Rome en mai dernier.

- Jolien D’Hoore et Lotte Kopecky (cyclisme sur piste) : Jolien D’hoore avait conquis une médaille de bronze dans l’épreuve de l’omnium à Rio. Cinq ans plus tard, c’est dans l’épreuve du Madison (Américaine) que la Belge aimerait se distinguer aux côtés de sa partenaire Lotte Kopecky. Les deux cyclistes ont déjà gagné ensemble en Coupe du monde et rêvent d’une place sur le podium à Tokyo, peut-être un ultime point d’orgue pour la carrière de D’Hoore qui devrait pendre son vélo au clou au terme de la saison. On notera aussi que les spécialistes masculins de la discipline Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont également des ambitions de podium. En 2019 à Pruszkow en Pologne, ils avaient récolté la médaille de bronze.

- Jaouad Achab (Taekwondo) : Cinquième à Rio de Janeiro, Jaouad Achab avait dû digérer une énorme désillusion lors des J.O de 2016. Champion du monde en titre et double champion d'Europe, il était au sommet de son art mais n'était pas parvenu à atteindre le sacre olympique. Cinq ans plus tard, c'est donc avec un sentiment de revanche qu'il s'attaque au tournoi olympique dans la catégorie des -68kg. Médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe, Achab a encore de quoi surprendre.

- Elise Mertens (et Alison Van Uytvanck) : Le tableau féminin peut toujours réserver des surprises et Elise Mertens est aux aguets pour tenter d’exploiter la moindre faiblesse d’adversaires plus huppées. Mais c’est surtout dans le tournoi du double féminin que la Limbourgeoise aura un grand coup à jouer. Numéro 1 mondiale du double, Mertens ne sera pas associée à sa partenaire habituelle, la Taïwanaise Hsieh (avec qui elle vient de remporter Wimbledon). Elle jouera pour la première fois avec Alison Van Uytvanck. Un tout nouveau tandem belge qui espère tout de suite récolter une médaille !

Tim Brys – Niels Van Zandweghe (Aviron) : Les spectateurs belges peuvent garder un œil aussi sur le canal de la 'Sea Forest' où se dérouleront les épreuves d’aviron. Dans la spécialité du deux de couple poids légers Tim Brys et Niels Van Zandweghe auront peut-être leur mot à dire pour les médailles. "

On n’a rien à envier aux pays du top, c’est le moment d’aller les chercher", déclarait le duo belge, soudé par une collaboration longue de six années. Outsiders de taille, Brys et Van Zandweghe se sont distingués sur le plan international ces dernières années avec 2 médailles de bronze européennes et quelques podiums (dont une victoire en 2019) en Coupe du monde. Sauront-ils hausser leur niveau au meilleur moment ? C’est tout ce que l’on espère.



- Thomas Pieters et Thomas Detry (Golf) : le duo champion du monde de Golf en 2018 s’attaque désormais aux Jeux Olympiques. Les deux Thomas défendront chacun leur chance à Tokyo et espèrent avoir voix au chapitre dans un tournoi olympique toujours imprévisible. Quatrième lors des J.O 2016 à Rio, Thomas Pieters espère cette fois-ci grimper d’une place pour se passer la médaille au cou.

- Marten van Riel et Jelle Geens (Triathlon) : Dans un bon jour et avec une course favorable, Marten Van Riel et Jelle Geens sont capables de monter sur la boîte. La frontière entre un Top 10 et un podium n’est pas si épaisse que cela.

En 2016 à Rio, Van Riel était reparti avec une 6e place alors qu’il n’avait que 23 ans. Geens et Van Riel disputeront par ailleurs le relais mixte avec Claire Michel et Valérie Barthélémy avec qui ils avaient conquis une médaille de bronze européenne en 2018.