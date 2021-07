JO Tokyo 2020 : Victor Wegnez, l’anti BCBG du hockey belge

Le hockey belge, malgré son expansion, garde encore et toujours une image élitiste, celle d’un sport pratiqué entre le Brabant Wallon, la commune bruxelloise d’Uccle et la riche périphérie anversoise. Et pourtant, un Red Lions ne répond pas à ces critères : Victor Wegnez. " J’ai grandi entre Molenbeek et Berchem-Sainte-Agathe à Bruxelles jusqu’à mes 21 ans avant de quitter la maison familiale. Je suis donc loin du cliché habituel. Je ne suis pas issu, comme beaucoup, d’une famille d’hockeyeurs." Et c’est d’ailleurs vers le football, plus largement pratiqué autour de lui, que le Bruxellois souhaitait se tourner. " Comble pour un bruxellois, je suis un grand fan du Standard de Liège et de Sclessin où mon oncle m’emmenait souvent ", explique Victor Wegnez, comme toujours le sourire aux lèvres. " Mes cousins jouaient également au football. Mais ma maman, en allant voir une de leurs rencontres, n’a pas aimé l’ambiance qui régnait autour du terrain. Et finalement, on est arrivé au hockey via le meilleur ami de mon grand frère qui jouait au Daring (NDLR : à Molenbeek). Le club se trouvait à moins de dix minutes à pied de notre maison. J’avais 5 ans et j’ai tout de suite mordu ".

Un trop-plein d'énergie

Une pratique sportive indispensable pour celui qui doit vivre avec un trop-plein d’énergie parfois compliqué à gérer quand il lui est demandé de rester calmement sur un banc d’école. " A partir des humanités, j’ai eu, un peu, un comportement de merde. Cela m’a d’ailleurs coûté de doubler ma première année. Je n’étais pas méchant mais un peu turbulant. Je n’ai jamais été diagnostiqué comme hyperkinétique mais il a été, à un moment, question de me donner des médicaments. En 3ème humanité, ma maman m’a inscrit dans une école à Auderghem qui proposait une option éducation physique. Cela me convenait beaucoup mieux " Une maman très attentive au développement et à l’éducation de ses enfants. " C’est d’ailleurs pour cela aussi qu’elle m’a envoyé de l’autre côté de la ville en troisième humanité. Elle a senti que les personnes qui m’entouraient n’avaient pas une très bonne influence sur moi. Je revenais souvent avec des bleus à la maison, avec les mains ensanglantées. Il y avait des rivalités entre groupes. Il fallait se défendre même si c’étaient surtout des enfantillages. Mais je n’ai pas de regrets. J’ai donné des coups. J’en ai reçu. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus calme. Mais, si on m’attaque ou si on agresse un de mes proches, je n’aurai aucun problème à répondre ".



Mes premiers souvenirs d’enfance, c’est l’image de mon père qui me frappe

Une violence, une brutalité, qui était malheureusement aussi présente au sein du foyer familial. " Je n’ai aucun problème à en parler. Mon papa était violent. Malheureusement, mes premiers souvenirs d’enfance, c’est l’image de mon père qui me frappe. Heureusement, j’avais mon club de hockey comme échappatoire même si ce ne fut pas toujours simple. J’y cherchais parfois un peu d’aide mais les gens ne comprenaient pas. Mon père était très différent en public de celui qu’il était à la maison. Quand j’en parlais, les gens devaient sans doute penser que c’étaient des petites baffes. On ne te croit pas toujours quand tu as entre cinq et dix ans. C’est comme ça. C’est mon histoire. Et je ne suis pas loin de penser que, peut-être, si je n’avais pas eu ce parcours, je n’aurais pas eu cette vie-là ensuite. Si j’ai autant de hargne sur le terrain, cela vient peut-être de cela aussi. Mais, clairement, ce n’était pas une chouette période. Ce sont des souvenirs de merde. Une chose est certaine : j’ai un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire en tant que père ". Une période, une enfance compliquée qui va néanmoins prendre fin pour l’actuel joueur du Racing de Bruxelles." Mon père s’est barré quand on avait 10 ans. Ma maman n’avait pas un rond. Les 3 premiers mois après son départ, elle a mangé de la soupe tous les jours pour éviter de nous priver. Malgré tout, même nous, on avait droit à des pâtes six jours sur sept. A l’époque, on ne s’en rendait pas trop compte. Avec le recul, je m’aperçois de tout ce qu’elle a fait pour nous malgré la tristesse qui devait être la sienne en voyant son amour s’en aller et son monde s’écrouler. Quand elle a rencontré mon père, elle vivait en France et, hyper diplômée, elle avait un très bon travail. Mais elle a tout quitté pour suivre mon père en Belgique. Pour, quelques années plus tard, se retrouver sans rien. Je ne suis pas très famille mais je remercie Dieu de m’avoir donné cette mère. "

Un coach en guise de père

Une reconnaissance divine qui n’est pas qu’une simple expression. " Oui, je crois en Dieu. Je ne vais pas à la messe tous les dimanches mais je fais des prières dans les moments importants. Entre autres avant un grand match. A mon âge, dans ma génération, je fais un peu office d’exception. Dans un milieu considéré comme conservateur et traditionnel, je suis sans doute le seul Red Lions à croire en Dieu. Comme quoi ! ", plaisante le joueur de 25 ans. Une croyance en Dieu qui ne lui a pourtant pas permis d’approcher le Corcovado à l’occasion des Jeux de Rio en 2016. Tokyo 2020 (ou plutôt 2021) lui permettra donc de goûter pour la première fois au charme olympique. " En 2O16, c’était un petit peu trop tôt. J’ai bossé comme un dingue en U21 pour me faire remarquer par le coach Shane McLeod et je faisais déjà un peu partie du groupe. Mais, si j’étais en effet dans ses petits papiers, je n’étais objectivement pas prêt à ce moment-là. Cela m’a fait travailler encore plus. C’était la première fois que je n’étais pas sélectionné pour un tournoi depuis que je suis en U18. Il me restera toujours un goût amer mais cela m’a beaucoup boosté ". Au point de s’imposer ensuite comme un membre indéboulonnable de cette équipe devenue depuis, championne du monde (2018) et d’Europe (2019) et du coach avec qui il entretient un rapport très particulier. " C’est un peu la figure paternelle que j’aurais aimé avoir. Il est calme et gentil. Bref, tout ce qui m’a manqué dans mon enfance. Il a toujours été là pour moi. Il m’a amené au plus haut niveau. Je lui en serai éternellement reconnaissant ". Un duo qui est pourtant voué à se séparer. En effet, le coach Néo-Zélandais quittera ses fonctions (un départ retardé déjà d’un an à la suite de la crise sanitaire) après les JO de Tokyo pour retourner vivre un an, avec sa femme belge et leurs enfants, dans son pays natal. " Il est bientôt parti malheureusement. On va essayer de bien finir ce parcours avec lui. Six ans à la tête d’une équipe, c’est assez rare. On espère lui apporter la plus belle des médailles en guise d’apothéose de sa carrière auprès des Red Lions. ". On ne peut que le souhaiter également.

