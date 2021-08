Vanderbemden embêté par un problème de chaussure en 1/2 du 200m: "Mais la concurrence était... Robin Vanderbemden s'est fait un beau cadeau en s'offrant une demi-finale sur 200m aux JO de Tokyo 2020. Séduisant en qualifications, il n'a pas fait le poids face à des adversaires plus huppés lors de la deuxième demi-finale. "J’ai pris du plaisir à l’échauffement. La course c’était un peu différent mais c’est quand même génial", a réagi Vanderbemden au micro de David Bertrand après la course. "La concurrence était un peu trop forte pour moi", a reconnu le sprinteur belge, perturbé par un souci technique. "Dans le virage, j’ai un peu cassé ma chaussure. Mon pied est un peu parti. J’ai ensuite essayé de remettre ce que j’avais dans la ligne droite mais quand on n’a pas de vitesse en sortie… De toute façon, très honnêtement, je ne pense pas que je pouvais aller en chercher un", a affirmé Vanderbemden, 7e de sa demi-finale avec un chrono de 21.00.